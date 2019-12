Tar vare på tradisjonen

nyheter

I fire timer på ettermiddag stiller det opp flere frivillige til den tradisjonelle julefeiringen for dem som ønsker et sosialt fellesskap i noen timer på julaften.

– Det er en tradisjon som Harstad Røde Kors har gjennomført over flere år, sier Kent Roger Helgesen, som siden i sommer startet opp i jobb ved Røde Kors i lokalene i Havnegata.

I lokalene er det stort sett aktiviteter store deler av uka. Her er mange innvandrer og asylsøkere som har en møteplass. Både store og små. Og her finnes Frivillighetssentralen. Som har aktiviteter av ulik art. Det være seg leksehjelp, kvinnekveld, besøkstjeneste eller lån av utstyr.

Fortsatt behov

– Det har over tid vært arrangert julebord her på huset hver julaften i flere år. I fjor var det i overkant av 20 personer som deltok på julebordet. De melder seg på i forkant, slik at vi vet hvor mange som kommer, sier Helgesen, som selv skal innom arrangementet på julaften i år.

– Jeg har aldri tidligere vært innom dette arrangementet tidligere. Så det blir en ny opplevelse. Men jeg har snakket med flere av de frivillige. Og det er flere som ønsker å bidra her. Den første meldte seg for en måned siden. Normalt er det mellom fem og syv frivillige som er med i staben på julaften, forteller Helgesen, som synes det er imponerende at så mange stiller opp på julaften.

Eldre deltakere

– Erfaringsmessig er det personer som ikke har mye familie rundt seg på julaften som velger å feire dagen på Røde Kors huset. I hovedsak er det voksne folk som melder seg på. Men det finnes også personer i yngre årsklasser som ønsker å tilbringe noen timer sammen med andre i lokalene i Havnegata. Arrangementet starter for besøkende i totiden på ettermiddagen. Og vi holder på i fire timer, sier han.

Sang og mat

– Også i år er det Roy Erik Pedersen og Kokken mat som kommer med julemat til oss på Røde Kors. Men også at han leverer julemat til brukere av Blåhuset på denne høytidsdagen.

– Vi har i tillegg fått midler fra Sparebankstiftelsen for å holde åpne dører for dem som ønsker seg en sosial samling med andre på dagen. I tillegg til mat, vil det bli sunget julesanger. Det vanker også en julepakke på dem som kommer innom, sier Helgesen, om arrangementet i lokalene til Harstad Røde Kors i Havnegata.