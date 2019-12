Runes største glede er å gi til dem som trenger det mest: – Gikk et lys opp for meg

nyheter

Julen er for mange tiden hvor familien samles til hyggelige stunder med pynt, prakt og julemat. For andre kan julen være et stressmoment, som legger ekstra press på økonomien.

Rune Strand bidrar til å få bukt med problemet gjennom å gi julegaver, mat og mye annet til trengende familier. Strands giverglede startet for tre år siden.

– Det var i oktober 2016 at det startet og at det gikk et lys opp for meg. Jeg solgte alt av møbler og ting i stua for å finansiere julegaver som skulle bidra til at familier skulle få ei flott jul. Det eneste som sto igjen i stua var én stol og ett bord, sier han.

Gjennom en «rausere Harstad»-kampanje besøker Harstad Tidende og Harstad kommune personer som bidrar til å gjøre Harstad til en rausere kommune å bo i.

Hundrevis av julegaver

Så langt i år har Strand pakket og laget hundrevis av julegaver.

– Hver jul får jeg bilder og videoer av barn som åpner julegaver jeg har sendt. Det gir juleglede, sier Strand.

Han har også laget 13 julekalendre.

– Jeg legger alt mulig i lukene. Det kan for eksempel være lekebiler, puslespill, godteri og bøker. Det skal være interessante luker, og de skal spre glede, sier han.

I gangen har han mange esker med julegaver, hygieneartikler og mat som skal sendes til familier.

Strand mener det er mange i Harstad som har stram økonomi.

– Jeg tror det er mange som lever under fattigdomsgrensen. Å være fattig er tabubelagt. Stram økonomi er mer passende ord, sier han.

Rune vant veldedighetspris Jobzone Harstad har gitt den lokale veldedighetsprisen til Rune Strand.

Gir på sommeren

Strand er også opptatt av gjenbruk og å gi gamle ting nytt liv.

– Vi kaster utrolig mange ting uten å tenke over at det kan brukes av andre. Det kan være skrot i deres øyne, men er gull for andre.

Det er ikke bare i jula Strand har giverglede.

– Tre somre på rad har jeg gitt til folk. Blant annet har jeg ordnet avtale med Tromsø camping de to siste årene om utleie av hytter kostnadsfritt til trengende familier, sier Strand.

Han sier at hvis det ikke hadde vært for giverglede blant folk i Harstad og omegn, så hadde han ikke klart å fullføre prosjektet hvert år.

– Jeg ønsker å takke alle som har bidratt og hjulpet andre slik at de får ei fantastisk førjulstid og jul, sier Strand.

Jorunn Skogan Konst, leder i Harstad KrF, er fascinert av Strands giverglede.

– Jeg synes det er fantastisk. Uten frivillighet stopper både Harstad og Norge opp. Det er utrolig at han har tatt personlig initiativ til å gi til trengende familier, sier Skogan Konst.