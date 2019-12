Riksteatret kommer til Harstad med Hamsun-klassiker

nyheter

Få bøker har betydd så mye for så mange som Sult. Nå blir Hamsuns klassiker teater.

Anders T. Andersen er regissør for Riksteatrets teaterversjon av Sult. Han kommer rett fra arbeidet med Bowie-musikalen Lazarus på Det Norske Teatret. Også denne gangen lager han en forestilling med mye bruk av bilder, video og musikk – med blant andre skuespiller Preben Hodneland og musiker Tuva Syvertsen fra Valkyrien på scenen. 1. februar gjester oppsetningen Harstad.

Historien om den unge, fattige og sultne forfatteren i Kristiania – «denne forunderlige by som ingen forlater før han har fått merker av den» – fascinerer stadig nye lesere, 130 år etter at den kom ut for første gang.

Sult utkom første gang i 1890. Det skulle bli Knut Hamsuns gjennombruddsroman og et verk som samtidig innebar noe nytt i norsk litteratur. Hamsun skildrer både fysisk sult og psykisk pine hos den navnløse hovedpersonen på en måte som gjør at leseren vanskelig glemmer ham. Sult er en klassiker i litteraturhistorien som har bevart sin fascinasjonskraft også i dag.

– Hvem har ikke kjent på følelsen av å ikke høre helt til, eller være oversett av andre? Med Sult har jeg lyst til å vise at det er menneskelig å føle seg utenfor, sier Anders T. Andersen. Han står også bak en rekke vellykkede dramatiseringer av romaner for teater som Roy Jacobsens De usynlige, Karl Ove Knausgårds Om våren og Geir Gulliksens Historie om et ekteskap. Andersen sto også bak filmatiseringen av Berlinerpoplene for NRK og er aktuell med spillefilmen Fuglane basert på Tarjei Vesaas’ roman høsten 2019.