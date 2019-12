De er europas beste

nyheter

European Business Awards er en kåring der mer enn 120.000 europeiske bedrifter konkurrerer mot hverandre. Onsdag gikk Øksnes Entreprenør helt til topps i hovedkategorien for bedrifter som omsetter for mellom 250 millioner og 1,5 milliarder kroner i året.

Tidligere vinnere inkluderer norske selskaper som Tomra og Aker Biomarin, skriver Hans Erik Torgersen i en pressemelding denne uke,

– Først og fremst er det litt uvirkelig at vi kommer fra Øksnes og vinner dette. Vi er jo enkle folk, men det er kanskje den ærligheten vi kommer med som gjør at vi vinner, sier en stolt daglig leder i Øksnes Entreprenør, Stian Reinholdtsen.

Han forteller at det er en følelse av ydmykhet og takknemlighet som fyller ham dagen etter at prisen ble utdelt.

– Jeg får et enormt behov for å takke de som står i allslags vær og står på for å bygge det kundene våre har bestilt. Det er laget som vinner, og det er takket være et fantastisk lagspill at dommerne lar oss stikke av med hovedpremien, sier Reinholdtsen.

Øksnes Entreprenør har først gått gjennom en grovsortering av 120 000 bedrifter, for deretter å bli nøye utvalgt blant 2753 bedrifter i Norge. Prosessen førte til at de ble kåret til Norges beste bedrift i sin klasse, som ga plass i den europeiske finalen.

Under finalerunden i Warszawa måtte bedriften gjennom en lang intervjurunde, der dommerpanelet kunne spørre om akkurat det de ville.

– Juryen hadde en runde med hver bedrift på tre timer, og de må jo ha likt det vi fortalte. Dette viser at indre kraft, kreativitet og litt galskap kan gi resultater. Og det viser at det er mulig å bli Europa-mester selv om man kommer fra nordsiden av Polarsirkelen. Det tenker jeg jo er en hilsning til det nordnorske, sier Reinholdtsen.

I juryen sitter et uavhengig utvalg av forretningsledere, politikere og representanter fra akademia. Konkurransen er blant den største i sitt slag.

Holder føttene på jorda

Torsdag reiser delegasjonen fra Øksnes hjem til Norge. Nå mener Reinholdtsen det er viktig at de raskt skifter fokus fra seieren og over til jobben som står foran dem.

– Dette er en karamell vi skal smake litt på, men på mandag er det vanlig arbeidsdag igjen. Vi har mye som skal gjøres, sier han.

Hva kåringen har å si for bedriften fremover er han usikker på, men han håper det kan bidra til å gjøre en sterk internkultur enda sterkere.

– Det viktigste er at det skaper ytterligere stolthet internt. Det er det som er viktigst. Alle våre ansatte ble europamestere onsdag. Samtidig håper jeg også eierne kan føle at de har vært med på å skape noe spesielt, fortsetter Reinholdtsen.

Sjefen for European Business Awards, Adrian Tripp, har følgende kommentar til Øksnes Entreprenørs seier:

– Øksnes Entreprenør har møtt gullstandarden for forretningsdrift ved å vinne denne prisen. De er et sterkt eksempel på et selskap som har møtt konkurransen på en utmerket måte, og oppnådd stor suksess. Samtidig har de klart å gjøre en positiv forskjell for samfunnet rundt dem. De fortjener suksessen, og vi ønsker dem lykke til videre.

Arktiske forhold

Øksnes Entreprenør omsatte i 2018 for nesten 250 millioner kroner, og hadde en driftsmargin på 7 prosent.

Dette er dobbelt som mye som bransjesnittet på 2,9 prosent regnet ut i fagbladet Byggeindustriens oversikt over Norges største entreprenører. Reinholdtsen er ikke i tvil om hvorfor de lykkes så godt.

– Vi har tålmodig bygget opp bedriften over flere år. Vår styrke er at vi er her i nord, og målet er å være best på å bygge boliger, kaier og industribygg som tåler et arktisk klima. Vi har en ekstrem lojalitet til kvalitet i selskapet, og kravene vi stiller til hverandre bygger lojalitet. Folk slutter ikke her, de er stolte av bedriften sin. Vi er venner og familie som bryr oss om hverandre, og det gir utslag i gode leveranser, sier Reinholdtsen.

Tore Skadal