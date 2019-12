Slagenheten ved medisinsk avdeling vant pris: – Stolt av å bli lagt merke til

nyheter

Det bekrefter Hanne Frøyshov, avdelingsleder for medisinsk avdeling ved UNN Harstad.

– Vi har vunnet prisen Årets slagenhet for at ansatte ved slagenheten har utøvd god og effektiv behandling av slagpasienter. I 2018 løftet vi våre resultater på de viktige målepunktene, som gjør at vi er over landsgjennomsnittet på denne typer behandlinger, sier hun.