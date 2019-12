Etterlyser tiltak mot dop blant unge

nyheter

Hun viser til oppslag i Harstad Tidende der det går fram at partydop blant ungdom har eksplodert og at det er blitt normalisert og kult.

– Har ordføreren oversikt over hvor stort problemet er, hvem og hvor mange det gjelder? Oppsøkende rusteam består av 2,5 årsverk, og sier at de må ha minst ti ansatte for å nå alle. Mener ordføreren vi har nok ressurser i dagens situasjon? Har ordføreren dialog med politiet, rusteam og skoleledelsen om økningen i rusbruken og om tiltak for å få kontroll på rusmiljøet, spør Solfjell.