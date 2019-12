Advarer mot det første skuddet

nyheter

Fotografen og jeg møter to flotte ungdommer på et trygt sted i Harstad. Martin og Line er 20 år, de er kjærester og deler rusen sammen. De røyker hasj daglig, og bruker amfetamin og andre tunge rusmidler. Nå har de vært rusfri i et par dager.

Grov omsorgssvikt

Vi spør om hvordan Martin ser for seg livet fremover.