Roper varsku for Rogla

nyheter

Aksjonen ble stiftet i vår da debatten om ny kystsoneplan for hele Sør-Troms gikk. I forslaget til ny kystsoneplan ble det åpnet for å etablere oppdrettsvirksomhet ved Store og Lille Rogla sør for byen. Men det politiske flertallet i Harstad var ikke stemt for det, og aksjonen forventet at området rundt rekreasjonsområdet Rogla ble tatt ut av planen. Men etter høringsrunde kom nytt endelig utkast til kystsoneplan i september, og Rogla er fortsatt aktuelt for oppdrett i utkastet som skal behandles i kommunestyret i Harstad torsdag.

Politikerne sa nei til oppdrett ved Rogla i 2016: Må behandle saken igjen Når kommunestyret i Harstad møtes neste torsdag skal politikerne ta stilling til en sak det forrige kommunestyret avvist i 2016.

– Alle politikerne uttalte seg imot, og det vil være et svik mot velgerne hvis de nå sier ja, sier aksjonsgruppa, som akter å stille i kommunestyremøtet for å få med seg debatten og vedtaket.