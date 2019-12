Ingen jul uten ...

nyheter

Sånn skal det jo også være for et kor med ambisjoner, og det ingen tvil om at det ligger mange øvingstimer og enorm dedikasjon bak det som ble fremført i Trondenes kirke søndag. For øvrig den siste i en rekke av fire «Ventetid»-konserter i år, henholdsvis i Hol kirke, Kongsvik kapell og altså to på Trondenes.

Når vi i tillegg vet at koret kastet glans over Chris Medina-konserten i Harstad kirke sist torsdag, er det forståelig dersom damene ser frem til en velfortjent juleferie. Vi snakker tross alt om en tidkrevende «bijobb» på amatørnivå, men med prestasjoner som befinner seg i det øvre sjikt på den skalaen.