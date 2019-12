Etterforsker den avdøde moren for drap og drapsforsøk

nyheter

Fortsatt er det uklart hva som skjedde før tre jenter og en kvinne i 20-årene ble hentet livløse opp fra sjøen ved Kvaløyvegen på Fagereng i Tromsø i går ettermiddag, skriver VG.

- Det som i går var en undersøkelsessak har endret karakter til å være en straffesak. Politiet etterforsker mor for drap og forsøk på drap, sier politiadvokat Gøril Lund på en pressekonferanse, som startet klokken 11.

Politiet hadde da blitt kontaktet av en forbipasserende som hadde sett en tom barnevogn og fotspor som gikk ned til strandkanten. For å hente opp kvinnen og de tre jentene måtte politiet legge på svøm.

Den eldste jenta, som var i barneskolealder, mistet livet. I morgentimene tirsdag bekrefter Universitetssykehuset i Nord-Norge at også kvinnen i 20-årene døde i går kveld, og at pårørende er varslet.

De to andre jentene, som begge er under ti år, er overført til Rikshospitalet i Oslo, hvor de får behandling for kritiske og livstruende skader. Ordfører Gunnar Wilhelmsen beskriver det som «en forferdelig tragisk hendelse».

Barnets far ble mandag kveld avhørt av politiet, og har status som vitne. Han får oppfølging fra kriseteamet i kommunen, og politiet sier at de ikke kjenner til at de har annen familie i Norge.

Etterforskningen pågår fortsatt, blant annet med undersøkelser på åstedet, avhør av vitner og rundspørring.

Politiet vet ikke hvor lenge de fire lå i vannet, og var i går kveld klare på at de jobbet fra ulike hypoteser. De kunne da ikke si om det dreier seg om en ulykke eller en straffbar handling.

