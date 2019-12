Ekstrem snøskredfare i Sør-Troms

nyheter

Kraftig vind og mye nysnø har ført til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan utløses både naturlig og av skiløper. Unngå alt skredterreng, melder varsom.no. Varselet gjelder for Sør-Troms.

For friluftsliv: Hold deg unna terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred. Snøskredene kan bli store og nå ned til vei og bebyggelse.

- I enkelte leområder, særlig i indre deler av regionen, ligger det nå svært mye snø. Fortsatt kraftig vind fra samme retning som de siste dagene og mer nedbør i form av snøbyger, fører til ytterligere pålagring av snø i allerede velfylte leområder. Der hvor det har kommet mest nedbør de siste tre dagene og fremdeles kommer en god del nedbør, vil det fortsatt være sannsynlig at det kan løsne større, naturlig utløste skred. Her vil snøskredfaren være stor frem til været roer seg mot kvelden. Stedvis kan også fersk fokksnø legge seg over vedvarende svake lag av kantkorn og rim. I de øvrige delene av regionen vil snøskredfaren være betydelig.