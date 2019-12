Eiendomsmarkedet: Se hvem som har solgt og kjøpt boliger i november

nyheter

Omsetninger for Harstad kommune:

Kilhusveien 12 (Gnr 76, bnr 53) er solgt for kr 2.600.000 fra Kenneth Mikkelsen til Joachim Nielsen (29.11.2019)



Gnr 60, bnr 238 er overdratt for kr 685.178 fra Harstad Kommune / Hársttáid Suohkan til Normannsgate 8 As (29.11.2019)

Salget omfatter også Gnr 60, bnr 346



Andel av Kanebogmyra Borettslag andelsnr 12 er overdratt fra Edith Hildegunn Aspelund til Olav Andreas H Aspelund (29.11.2019)



Stangnes Borettslag A/l andelsnr 53 er solgt for kr 1.380.000 fra Aleksander B Bendikssen og Karoline Isaksen til Martin Andreas Kampen (29.11.2019)



Andel av Audun Raudes gate 51 (Gnr 60, bnr 357) er overdratt for kr 3.600.000 fra Anette Linaker Olsen til Neil Krogstad (28.11.2019)



Andel av Gnr 98, bnr 17 er overdratt for kr 500.000 fra Anette Linaker Olsen til Neil Krogstad (28.11.2019)

Salget omfatter også andel av Toppsundveien 1290 (Gnr 98, bnr 23)