Klokka 12.01 mandag melder det svenske Trafikverket om sprengningsarbeid som skal foregå mellom klokka 12.30 og 13.00.

E10 mellom Abisko og Björkliden er stengt i begge retninger.

Det er et snøskred som har gått over Malmbanen. All togtrafikk på strekningen er stoppet.

Bilveien var stengt også mandag morgen på grunn av uvær.

- Veien ble stengt lørdag, og beregnes å kunne åpne igjen mandag, skriver Trafikverket.