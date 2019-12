– Nærmer seg rekord

nyheter

Daglig leder Runar Bjørkelund hos Eiendomsmegler 1 legger fram tall som viser at antall solgte boliger og leiligheter hittil i år per 26. november ligger på 417 solgte. Tallet for hele 2018 endte på 398 solgte enheter.

– Dette er betydelig høyere enn normalt og blant det høyeste antallet jeg har registrert i løpet av samme periode på knappe 11 måneder, sier Bjørkelund.