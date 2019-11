nyheter

Det er i behandlingen av kystsoneplanen at det er kommet et forslag om å legge to oppdrettslokasjoner ved lille og store Rogla. Det er ikke alle like komfortabel med. SVs Edvin Eriksen er én av dem.

– Jeg reagerer sterkt på saka som er fremmet av det interkommunale planutvalget. Denne gruppa består av politikere fra flere kommuner i Sør-Troms. De har utarbeidet forslaget, som har vært på høring. Og i svarene ble det uttalt at lokasjoner ved Rogla er uaktuelt, sier han.