Alkohol, bråk og biting i ansiktet

I Tromsø anmeldes en 30 år gammel mann for å ha bitt to andre personer. De to andre personene ble bitt henholdsvis i en fingeren og i ansiket.

I Harstad ble to menn på henholdsvis 26 og 41 år ble bortvist fra sentrum etter at de laget bråk og spetakkel utenfor et av byens utestedet.

Dette er nattens øvrige hendelser i Troms og Nordland:

Narvik: Utrykningspolitiet kom over en overstadig beruset mann i 60-årene. Patruljen hjalp vedkommende hjem.

Tromsø: Mann i midten av 30-årene anmeldes for ikke å etterkomme pålegg om å forlate sentrum.

Tromsø: En 35 år gammel mann ble innbrakt på grunn av beruselse. Han anmeldes for forulemping av offentlig tjenestemann.

Tromsø: En 27 år gammel mann ble innbrakt grunnet beruselse for at han forsøkte å ta seg inn på et stengt spisested.

Tromsø: En 22 år gammel mann ble innsatt i drukkenskapsarrest etter å yppet til bråk utenfor et av byens utesteder.

Tromsø: Utrykningspolitiet gjennomførte promillekontroll. 606 bilførere ble kontrollert, og denne kontrollen førte ikke til noen reaksjoner.

Finnsnes: Politi og ambulanse rykker ut etter melding om at en person har blitt påkjørt mens han måket snø. Skadeomfanget var først ukjent, men den påkjørte var ved bevissthet. Den påkjørte ble fraktet til UNN Tromsø med skader. Politiet oppretter sak og førerkortet til bilfører er beslaglagt.

Bodø: Kvinne, 18, anmeldes for bruk av narkotika. Hun erkjenner forholdet, og er villig til å vedta forelegg.

Bodø: En mann i begynnelsen av 30-årene bortvist fra utested på Mørkved. Han var aggressiv og utagerende.

Mosjøen: En mann i slutten av 20-årene ble bortvist fra sentrum etter å ha vært truende mot en vakt på et utested.

Rana: En mann og ei kvinne i 20-årene ble bortvist fra Grubåsen etter ordensforstyrrelse på privat sted.

Bodø: En mann i slutten av 40-årene ble bortvist fra sentrum. Mannen var svært beruset, yppet til bråk og forsøkte å slå til en vakt ved et utested.

Bodø: To menn i 20-årene bortvises fra sentrum etter å ha stjålet vin på et utested.