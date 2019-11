4. januar klokken 14.30 kan du kjøre inn i tunnelen

nyheter

Da klippes snoren til den 1,4 kilometer lange tunnelen, med ulike markeringer på programmet, ifølge prosjektleder Trine Lise W. Fossland i Statens vegvesen.

– Lørdag 4. januar åpnes tunnelen. Klokken 12.00 åpnes den for publikum, blant annet med et mosjonsløp som starter 12.30 gjennom tunnelen tur-retur. Dette blir ikke et konkurranseløp på tid, men der hver deltaker får et eget deltakerbevis som premie.