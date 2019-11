Simon «Prinsen» Dankertsen slutter etter åtte år

nyheter

Han har hatt rollen som prinsen i åtte år. Det er en tid som har lært ham mye.

– Det er jo amatørteater, og åtte år i en rolle er utrolig lærerikt. Det er en fantastisk mulighet. Jeg husker enda da jeg var på audition for rollen. Spenningen. Siden har jeg ikke trengt å stille på audition. Jeg har heller ikke følt at noen har pustet meg i nakken av lyst på å overta, sier Dankertsen, som legger til:

– Det tok noen år å «finne» prinsen. Det har vært som å bygge et tårn med nye klosser hvert år, sier han og viser til årlige små endringer i julespillet.

– I starten hadde jeg noe å tilføre prinsen, og prinsen hadde noe å gi meg. Vi kunne lære av hverandre. Nå føler jeg at vi er ved veis ende.

Større aldersgap

I går var det premiere på Det store julespillet, ei forestilling som ser ut til å bli mer og mer populær. Det er, ifølge Harald Troøyen, ikke én billett å oppdrive på parkett til de tre forestillingene.

Troøyen har uttrykt at han gjerne skulle beholdt prinsen sin et par år til.

– Jeg kunne kanskje fortsette å perfeksjonere rollen, men jeg tror ikke vi har mer å lære av hverandre, prinsen og jeg, sier Simon.

Men rollen er der. Prinsen er omtrent den samme. En ting som forandrer seg er alderen på skuespillerne.

– Jeg har blitt eldre og nissejentene har blitt yngre, sier 25-åringen.

Gleder seg

Men aldersforskjellen har ikke vært avgjørende for at prinsen har bestemt seg for å abdisere.

– Det er på tide å la andre slippe til. Kanskje kan en annen prins gjøre publikums opplevelse annerledes, sier han.

Og når det skjer, vil Simon Dankertsen være å finne i salen.

– Jeg gleder meg til å se julespillet som publikummer, sier han.