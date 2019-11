Råkjørte forbi brannstasjonen

nyheter

Hun var på det aktuelle tidspunkt alene i bilen. og var klar over at hun kjørte for fort. Men ikke at hun overskred lovlig fartsgrense med 59 km/t, forklarte kvinnen, da tilståelsessaken gikk for Trondenes tingrett.

Siktedes førerkort har vært beslaglagt siden gjerningstidspunktet, den 4. oktober 2019. Nå må hun klare seg uten førerkort en god stund – 20 måneder, regnet fra datoen da beslaget ble foretatt. Skal hun ha lappen tilbake, må hun avlegge full ny førerprøve.

I tillegg kommer soning av 20 dagers ubetinget fengsel. Fartsoverskridelsen var i dette tilfellet langt over grensen mellom betinget og ubetinget straff.