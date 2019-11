Minnerik kveld for Kjell

nyheter

En av gjestene var harstadmannen Kjell Engkrog, som har vært i oppdrag for Røde Kors i godt over 20 år. Nå sist i Syria, der han var i to måneder var teamleder for et sykehus med 30 senger og kirurgisk avdeling.

– Det var en positiv opplevelse, et hyggelig gjestebud, sier Engkrog om onsdagskvelden på Skaugum.

Faglig del

Kronprinsessen er Norges Røde Kors sin høye beskytter. Det var derfor naturlig at kronprinsparet først fikk en orientering.

– Paret ble orientert om Røde Kors sin erfaring med utenlandsoppdrag, og om hvorfor vi forlater trygge jobber for å reise til steder andre reiser fra, sier Engkrog.

De reiser til krigsområder og der naturkatastrofer har rammet folk.

– Frivilligheten i det norske samfunnet ble trukket fram som en positiv faktor for de utfordringene man opplever utenfor den norske komfortsonen.

Helaften

Det var ikke bare enveiskommunikasjon. Også kronprinsparet trivdes med å snakke med de ulike delegatene.

– De uttrykte en takknemlighet over å være høy beskytter, som kronprinsessen er.

Kronprinsessens innsats for Røde Kors er ikke unik i rojal sammenheng. Dronning Sonja var visepresident i Norges Røde Kors fra 1987 til 1990.

De hadde så mye å snakke om, og selv om Kjell Engkrog selv ikke kom på tomannshånd med paret, la det ingen demper på opplevelsen.

– I godt selskap ville ingen gå. Vi gikk over tida på det faglige. Deretter var det middag, dessert og kaffe med mingling, sier Engkrog som registrerte at klokka var blitt halv elleve da besøket var over.

– Det ble en helaften med kronprinsparet, sier han.

Veldig velkomne

Og at de var mange som var på hjemme-hos-besøk førte ikke til at man følte seg utenfor.

– Vi var mange, men følte likevel at vi kom nær dem. Vi følte vi var deres personlige gjester og ikke bare én av mange på middag. De tok, som vanlig antar jeg, vertskapsrollen alvorlig, for vi følte oss veldig velkomne.

– Det var en hyggelig kveld. Vi som var der, har vært med på mye, men dette var kanskje noe av det mest minnerike, avslutter Kjell Engkrog.