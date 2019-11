Kaster seg utfor med ny skibok

nyheter

– Det var et dilemma å skulle skrive bok kontra å leve i nuet og dra ut på tur, men noen måtte gjøre det, sier harstadværingen.

Derfor ofret han en hel sommerferie, der han satt på hytta under favorittoppen Møysalen og skrev og skrev.

– Jeg har tatt bilder og utforsket fjellene her oppe de siste 12 årene, men de siste 12 månedene har jeg jobbet konkret med boka, forteller han.

Men nå er boka «Toppturer rundt Harstad» klar. Boka skal ifølge forlaget Fri Flyt, være den ultimate guiden til vinteropplevelser i Harstad-regionen. Små og store skifjell i området mellom Møysalen og Andørja, har fått sin plass i boka som gis ut i desember.

Heftig arbeid

– Det tok litt lengre tid enn jeg hadde trodd å skrive boka. Det har vært veldig hektisk i en periode, men målet var at den skulle være klar til topptursesongen som startet for litt siden, men så ble det pinadø hektisk å få den klar til jul også.

Over 400 sider deler Dramsdahl sine lokale tips og erfaringer.

– Jeg har med vanvittig mange detaljer. Detaljer som også måtte sjekkes, sukker han.

Til daglig er han ingeniør på Equinor, og driver ikke særlig mye med litteratur og skriving.

– Men jeg satt med mye kunnskap og tenkte at gleden over fjellene skal jeg klare å skrive ned. Men det ble mye korrektur altså, men det må du ikke skrive, flirer han.

Han er takknemlig overfor alle som har bidratt med bilder til boka.

Boka er ikke bare for folk med fett utstyr, eller dem som er bygget for fart og spenning. Han tar for seg tre brukergrupper i boka. Her er turer for toppturfolket på randonee og telemarkski. Her finnes tips om turer mellom toppene, og fra-hytte-til-hytte for fjellskifolket.

– Og så har jeg tatt med turer for dem som ikke går så mye på tur, men vil ut for å bli kjent med naturen og finne de gode motivene. Å gå på tur er nesten som å oppleve en konstant live tv-sending.

– Vi har så mange fantastiske fjell og hav i området rundt Harstad, men som ikke er beskrevet noe sted, så nå var det på tide, legger han til.

Han forteller at de aller ypperste i det internasjonale toppturmiljøet, også ønsker seg hit. Her får de roen og stillheten, og muligheten til å tråkke det aller første sporet i urørt snø.

– Området her er en større opplevelse enn Lofoten og Lyngen, mener han.

- Ingen fare for overturisme

– Men er du ikke redd for å få en skokk med folk i løypene som du til nå har fått nyte alene?

– Det er nok fjell å ta av her, så det er ingen fare for overturisme. Jeg ønsker å dele fjellene med flere, sier han.

Men han tenker på tilrettelegging for økt vinterturisme i området, og samarbeider gjerne med lokale myndigheter om hvor det kan være smart å brøyte, slik at folk får parkert når de skal på tur.

Foran alt går sikkerhet. Boka har et eget kapittel i starten om skred. I samarbeid med NVE har han tatt i bruk den nye klassifiseringen av skredterreng (KAST).

– Jeg oppfordrer også folk til å ta i bruk regobs.no. Her finner du – og rapporterer regionale observasjoner, og den fungerer utmerket. Gjør det til rutine før, under og etter turen.

Og man må ikke alltid nå toppen?

– Nei, jeg snudde for et par uker siden på nordsida av Langlitinden på Andørja. Jeg gikk på ny, flott snø, men støtte på så mye skredfare at jeg måtte snu før toppen. Ønsket om å oppleve flere fjell her i livet, er viktigere enn å bare nå den ene toppen.

Starter guidefirma

Som nybakt forfatter har skibomsen ingen planer om å begynne å henge rundt i byens lesesirkler, for å diskutere litteratur. Nå skal han ut og herje toppene igjen.

– Jeg vil ha flere folk ut på tur, og etterspørselen etter guiding har økt, så jeg trapper opp med guiding.

Han er i startgropa med å etablere eget guidefirma, og har avtale med Visit Harstad, som skal formidle opplevelsene hans.

Men før han kan la turene dominere livet på nytt, må han ofre enda en turdag til bokarbeid. Lørdag 14. desember signeres bokdebuten i en lokal bokhandel. Som forfattere flest.