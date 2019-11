Han uttalte seg kritisk til å legge ned Andøya. Så sa forsvarsministeren at han reiser rundt og sprer desinformasjon.

nyheter

Etter tirsdagens dialogmøte i Tromsø, hvor ny langtidsplan for Forsvaret var tema, sa statsråd Frank Bakke-Jensen til Harstad Tidende (onsdag) at Fellesforbundet spredde desinformasjon om Evenes flystasjon.

Feier bort Evenes-engstelse Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen avviser alle argumenter om at Andøya flystasjon må vurderes på ny, som hovedbase for overvåkingsflyene som nå etableres på Evenes.

– Utspillet er oppsiktsvekkende, men ikke overraskende. Statsrådens behov for å sverte Forsvarets tillitsvalgte i mediene er jo ikke noe nytt, men det ligger til vår rolle som tillitsvalgte å lukke gapet mellom politisk retorikk og realitet. Dette viser bare at uttalte ønsker om innspill til ny LTP, ikke stikker særlig dypt, sier Dag Rune Linna, Fellestillitsvalgt for Militære Verksteders Samorganisasjon, som under Fellesforbundet organiserer rundt 1100 sivilt ansatte innen materiellvedlikehold i hele Forsvaret.

Linna vil oppfordre statsråden til å gi offentlig innsyn i de faktiske kostnadsbilder rundt politiske beslutninger vedrørende basestruktur for P8 på Evenes.