Halte i land 20-millionerskontrakt på Evenes

Seks leverandører var prekvalifisert til prosjektet og fire leverte inn tilbud. Kontrakten gikk til Coromatic Norge som holder til på Gjerdrum, litt nord for Oslo. Verdien på kontrakten er på 20,4 millioner kroner inkludert MVA.

Oppdraget er å levere komplett reservekraftanlegg som skal forsyne hele flystasjonen.

- Vi skal sikre leveransen på kraft til flystasjon til enhver tid. Leveranse av reservekraft er med på å trygge driften og bygge forsvarsevne til Forsvaret. Det er en stor installasjon som skal leveres, sier utbyggingssjef John Ommund Syvertsen i Forsvarsbygg.

- Anlegget som vi skal levere til nye Evenes flystasjon er et stort prosjekt for oss. Samhandlingen som Forsvarsbygg gjennomfører i forkant av kontraktsignering har vært svært viktig for oss. Møtene har gitt oss kunnskap på hva som forventes og hva vi skal levere. Det er første gang vi har gjennomført samhandlingsmøter med en samarbeidspartner, og det kan anbefales. Logistikken med overnatting og bespisning inne på basen er også av stor verdi for oss som må reise langt, sier Espen Henningsen, avdelingsleder i reservekraftavdelingen i Coromatic Norge.

