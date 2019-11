Dette jobber politiet med fredag

nyheter

Vesterålen: På Fv.837 ved Sneisholmen har en bil kjørt av veien ved 12.15-tiden. Nødetater er på tur. Oppdateres.

Narvik: Melding om brannalarm i bolig i Ankenesveien rundt klokka 12.00. Brann og politi på stedet. Kommer røyk fra en leilighet. Røkdykkere på tur inn. Oppdateres.

Valnesfjord: Politiet har gjennomført trafikkontroll fredag formiddag. To førere ilagt forenklet forelegg for ikke å ha stanset for stoppskilt.

Vefsn: Brekkankrysset på E6: Melding om trafikkulykke fredag morgen. Én bil involvert. Fører fremstår som uskadd, mindre materielle skader på bil.