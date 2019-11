80 korister på juleturné

nyheter

1. desember står de 80 koristene fra Sørvik sangkor, Sangkoret Lurlokk og Korkompagniet i Kanebogen kirke. 6. desember får Sandtorg kirke besøk, mens 8. desember avsluttes miniturneen i Lødingen kirke.

–Hadde lyst til å prøve noe annet

Da har de tre sammenslåtte korene, ifølge Silje Pedersen i Sørvik sangkor og Kirsti Bremseth Nilsen i Lurlokk, gjennomført et historisk korsamarbeid.

– Vi hadde lyst til å prøve noe annet som vi ikke hadde prøvd før. Da kom ideen om å prøve og få til en felles konsert med flere andre kor.

– Nå er vi i gang med øvelsene og føler allerede at dette kommer til å bli spesielt med så mange korister som aldri har sunget sammen tidligere, sier Pedersen og Bremseth Nilsen.

Dyktige og profesjonelle

De tre korene har hver for seg knyttet til seg musikerne John Plucker (hornist) Eivind Ruud (trompet) og Karoline Elisabeth Mellingen (slagverk) fra Hærens Musikkorps som dirigenter.

– Dette er topp dyktige og profesjonelle musikere som også selvsagt blir med på konsertene.

– De vil også bidra på sine respektive instrumenter sammen med Wolfgang Schmidt på piano og orgel, forteller Bremseth Nilsen og Pedersen.

En sjelden anledning

Repertoaret blir ifølge de to variert, der de tre korene skal fremføre seks låter sammen, mens korene hver for seg har sine egne avdelinger med julesanger.

– De seks sangene vi gjør sammen er fra Disney-filmen «Frost», Nordnorsk julesalme, Det hev ei rose sprunge, Carol of the Bells, Deilig er jorden og en sjelden versjon av In Dolce Jubilo.

– Vi øver intenst på Betel fram mot premièren 1. desember, og håper dette blir et populært konserttilbud i jungelen av de mange julekonserter som arrangeres i disse tider.

– Det blir i hvert fall en sjelden anledning til å oppleve så mange lokale korister på en og samme konsert.

– Og så utelukker vi ikke at dersom dette blir en suksess kan det resultere i et ytterligere samarbeid som ikke bare handler om julemusikk, sier Pedersen og Bremseth Nilsen.