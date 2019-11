nyheter

Politiet meldte torsdag ettermiddag fra Rødskjær i Harstad:

- Under arbeid med grave opp noen gamle dieseltanker har det ved et uhell blitt sluppet ut opptil 5.000 liter diesel. Entrepenør skal ha forsøkt å skjule dette ved å hive jord over stedet. Vi har sammen med Harstad Havnevesen vært på stedet og vil følge opp, skriver politiet.