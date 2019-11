– Dere kan få mye besøk fremover

nyheter

– Hvis man ikke har bøker om aktuelle turer i et område, så går kunnskapen fra munn til munn. Men det viser seg at når det kommer ei bok fra et område, så blir toppene mer håndgripelig, både for individuelle turister og guider som leter etter nye turer, sier Erlend Sande, redaktør av boka «Toppturer i Harstad», som er skrevet av harstadværingen Christian Dramsdahl og gis ut av Fri Flyt.

Kaster seg utfor med ny skibok Lokal toppturguru Christian Dramsdahl har ofret altfor mange magiske turer, for å skrive den ultimate skiboka om toppene rundt Harstad.

De har gitt ut seks regionale turbøker, samt noen nasjonale turbøker.

– Bøker er et kjempegodt utgangspunkt. Vi erfarer at slike bøker blir godt mottatt lokalt, hvor lokalbefolkningen utvider tur-repertoaret sitt. Så får de som har hørt om Harstad, men ikke visst hvordan de skal komme seg på tur her, et godt utgangspunkt, sier Sande.

Han tror områder med lignende kvaliteter er som Lofoten og Lyngen, men som er mindre kjent, kan få mye besøk i årene fremover.

Sande mener Dramsdahl har gjort en fantastisk jobb med boka.

– Det ligger mange år med intens turvirksomhet bak et slikt prosjekt, sier han.