– Det er problematisk at vi ikke har statistikk som viser om dette er et stort samfunnsproblem, men vi kan bare ane at det er betydelig. Vi vet at mange kommuner er bekymret over at ungdom ruser seg på partydop og illegale midler, men vi vet ikke hvor stor problemet er, sier Holte. I Tromsø foregår det også en samfunnsdebatt rundt dette temaet.

Mye flott ungdom

Samtidig advarer Holte sterkt mot å stemple en hel ungdomsgenerasjon som potensielle rusmisbrukere.