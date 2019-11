Mange har svart på Ritas bønn om hjelp for å redde kattene på Rødskjær: - Men det offentlige må gjøre mer

nyheter

Tidligere denne uken ble det kjent at det bor flere katter enn forventet blant avfallet på Rødskjær. 22 av de over 30 kattene som antas å ha bodd, eller bor, på stedet er berget og har fått medisinsk behandling. Noen har fått plass i fosterhjem.

All jobben står Dyrebeskyttelsen Harstad for. De frivillige i organisasjonen kritiserte tidligere i uken Mattilsynet og kommunen for å ikke bidra til å løse problemet med kattekolonien.