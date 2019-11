Frykter utkantskjebne: - Sørbygda i Harstad har kommet i bakleksa

Mandag kveld møttes bygdefolk på strekninga fra Tjeldsundbrua til Nordland grense på den nedlagte skolen i Gausvik for å ta stilling til om de trenger et utviklingslag for å få ting til å skje i denne delen av Harstad.