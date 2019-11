Invitert til kongelig gjestebud

nyheter

I fjor var en annen organisasjon invitert til hedersmiddag. I år er det Røde Kors. Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit er Norges Røde Kors sin høye beskytter.

Flere fra Røde Kors er invitert, blant andre Kjell Engkrog, som i august kom hjem etter to måneder i Syria. Der var han teamleder for et sykehus med 30 senger og kirurgisk avdeling.