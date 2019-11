Her slår politiet til: Arbeidere innlosjert i potensiell brannfelle

nyheter

Det var under en samarbeidskontroll 13. november i Salangen at Politiet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten i samarbeid med lokalt El-tilsyn og bistand fra lokalt brannvesen gjennomførte kontroll i byggenæringen. Her ble blant annet boforholdene for arbeidstakere nærmere undersøkt. Disse resultatene var nedslående. På en privatadresse bodde fire arbeidere av utenlandsk opprinnelse i det som viste seg å være en potensiell brannfelle. Dette skriver lensmann Andreas Nilsen i Midt-Troms lensmannsdistrikt i en pressemelding.

Alvorlige mangler

– Vi avdekket alvorlige mangler ved det elektriske anlegget på denne innkvarteringen. Blant annet var hovedsikringene byttet til 63 ampere i anlegg dimensjonert for 35 og flere av oppvarmingskildene uforsvarlige. Eltilsynet anså avvikene som så alvorlig at de valgte å kutte strømmen umiddelbart, sier Andreas Nilsen.