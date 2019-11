Harstad har verdensrekord!

nyheter

Tidligere i år måtte Egersund se seg slått av Harstad som klinket til med verdens største fiskekake på 319,5 kg, nesten 90 kilo tyngre enn Egersunds fiskekake fra året før på kun 230 kilo.

Petters Sjømat og Imtas Harstad laget fiskekaken av lokalt fanget torsk og hyse. Fiskekaken ble hele fire meter bred og altså nesten 320 kilo tung – og ble laget som en del av Skvulp – Havnas dag 2019.

Guinness World Records skriver om rekorden her.

- Av andre norske rekordholdere som er med i den 66. utgaven av Guinness World Records, er triksekongen Tobias Becs. Han har trippel verdensrekord i tre ulike fotballtriks. Cecilia Brækhus er med, for fire VM-belter i boksing holdt ubestridt av en kvinne og Ada Hegerberg for flest mål i mesterligaen for kvinner, skriver Dilani Vamapahan, informasjonsansvarlig i bokforlaget Vigmostad & Bjørke.

