Feier bort Evenes-engstelse

– At MPA-kapasiteten skal flyttes til Evenes flystasjon er avgjort gjennom stortingsvedtak, og hvis det er noen som er tvilende til det så går altså prosessen på Evenes som den skal, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (Frp) til Harstad Tidende.

Direkte nå: Forsvarsministeren og lokale ordførere møtes om den nye langtidsplanen Forsvarsministeren inviterer pressen til dialogmøte tirsdag 26. november i Tromsø om ny langtidsplan for forsvaret.

Selv om fylkestinget i Nordland nylig har krevd at Andøya flystasjon skal vurderes på nytt i arbeidet med ny Langtidsplan for forsvaret (LTP), og Senterpartiet foreslår kutt i flytting av de maritime patruljeflyene (MPA) til Evenes i sitt alternative forslag til statsbudsjett, så mener forsvarsministeren at Evenes-samfunnet ikke trenger og gå en ny vinter med usikkerhet om flystasjonen i vente.