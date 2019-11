Dette jobber politiet med tirsdag

nyheter

Tromsø: 07.36: Hund av typen Basenji, brun med hvite flekker funnet ved Åsgård. Er det din hund, eller du har tips, ring oss på 02800.

Mosjøen: 12.44: Politiet har fått melding om trafikkulykke på E6 sør for Mosjøen. Utrykningsenheter på vei, lyder første rapport om hendelsen. Rundt 10 minutter senere forteller politiet at ambulanse og politi framme på stedet. - Et enslig kjøretøy har kjørt utfor veien og havnet på siden. Fører av kjøretøyet framstår som lettere skadd, og blir ivaretatt av ambulansen på stedet.

Tverlandet: 00.10: Politiet har rykket ut til Tverlandet i Bodø sammen med ambulanse. Dette tter melding om slossing mellom to menn på ett busstopp. - En av de involverte kjøres til legevakt for sjekk. Ingen av partene er alvorlig skadd. Saken etterforskes videre.