Anette våknet av jordskjelv i Kvæfjord: - Jeg lurte på om det var farlig

nyheter

Anette Norskott hadde lagt seg for å sove da et jorskjelv vekket henne klokken 23.27. Målestasjoner i Tromsø og Karasjok registrerte da et skjelv på rundt 2 på richters skala 7 kilometer direkte vest for Flesnes.

- Jeg hadde lagt meg for kvelden, men våknet av at det ristet i huset. Vi har soverom på loftet, og det var nok ekstra merkbart der, sier Norskott.