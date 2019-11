Harstad mister arbeidsplasser: – Hvem fightet for oss?

Geir Jørgensen i Statens vegvesen stiller seg undrende til hvorfor ordfører Kari-Anne Opsal og varaordfører Espen Ludviksen virker å være overrasket over at Harstad har mistet 50 statlige arbeidsplasser de siste to årene.