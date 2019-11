Sundquist i supertrio: Ren balsam for øret

nyheter

At Harstads egen superkontrabassist, Knut Erik Sundquist, utgjør en tredel av trioen, som ellers består av Nicolas Dautricourt på fiolin og Pascal Schumacher på vibrafon, gjør det ekstra interessant å gi utgivelsen oppmerksomhet.

Klangfullt og perfekt

Uten på noen måte å hevde at denne anmelderen har utpregede jazz- eller klassiskkunnskaper, er det likevel lett å høre at dette er kvalitet på høyt nivå. Jeg våger sågar påstanden særdeles høyt nivå! Allerede fra åpningssporet «Bess You Is My Woman Now», der Sundquist lekende lett slår an tonene på sin kontrabass, fylles høyttalerne med et lydbilde så klangfullt og perfekt at man bare gleder seg til neste låt.

Mest fremtredende

I skjæringspunktet mellom jazz og klassisk, der spesielt Schumachers vibrafonspill tiltrekker min oppmerksomhet og skaper en ekstra «jazzfeeling», kommer man ikke utenom at Dautricourts fiolinspill er det som på de fleste låtene er mest fremtredende. På hvilken hylle han tilhører som fiolinist skal være usagt, men dersom det skulle være den øverste, vil det ikke overraske noen.

Utfyller lydbilde

Hva så med vår egen Sundquists bidrag på denne innspillingen? På en av mine gjennomlyttinger lukket jeg øynene, lente meg tilbake i stolen og bare lyttet etter kontrabassen. Naturligvis var den der. Som balsam for øret. Enten det er med fingerspill eller bue utfyller Sundquist lydbilde på en utrolig behagelig måte. Langt fra like intenst og rocka som han kan være, noe som denne innspillingen heller ikke inviterer til. Men i dette triokonseptet viser han med all tydelighet hvilken allsidig bassist han er.

Det gikk noen år

Så hvordan kom så dette samarbeidet i stand?

– Nicolas og jeg møttes på en festival i Østerrike for en del år siden. Han introduserte meg for Pascal da vi møttes i et studio hos han. Vi hørte på et stykke fra Porgy and Bess, og ble der og da enige om få til en innspilling. Det gikk noen år, men nå er produktet endelig i boks, sier Sundquist.

– 1. desember har vi releasekonsert i Luxemburg og 2. desember i Paris. Og så kommer Nicolas til årets Contrasto-festival, røper Sundquist.