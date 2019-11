Slåsskamp i Harstad sentrum

nyheter

Troms politidistrikt meldte om hendelsen klokken 02.29 natt til søndag. Det som først var en konflikt mellom flere personer eskalerte til voldelig slåssing. Politiet kom til stedet og fikk stoppet slåssingen. Politiet oppretter sak på hendelsen.

I Harstad ble det også utført promillekontroll av utrykningspolitiet. 32 førere ble kontrollert, men bilførerne fra Harstad viste seg å være eksemplariske natt til søndag. Kontrollen førte ikke til noen reaksjoner.

Dette er de øvrige hendelsene i Troms og Nordland:

Øverbygd: Politiet har avholdt trafikkontroll i sentrum av Øverbygd. Ni førere ble kontrollert, og kontrollen førte ikke til noen reaksjoner.

Tromsø: En beruset mann i tyveårene ble innbragt til fyllearresten etter at han ikke etterkom politiets pålegg om å fjerne seg fra sentrum hvor han var til sjenanse.

Tromsø: En beruset kvinne i 30-årene ble innbragt fra privatbolig hvor hun var utagerende og til sjenanse. Innsatt i drukkenskapsarrest.

Tromsø: Mann i 20-årene innsatt i drukkenskapsarrest. Dette etter at han nektet å etterkomme pålegg om å forlate sentrum grunnet ordensforstyrrelse.

Tromsø: Mann i 20-årene bortvist fra Burger King like før kl. 03 etter ordensforstyrrelse.

Tromsø: En mann i 30-årene ble pågrepet av politiet og mistenkt for å ha utsatt en person for vold på et utested.

Finnsnes: En person ble utsatt for vold i sentrum av kjent gjerningsmann. Saken blir anmeldt.

Bodø: En jente på 19 år hadde forsøkt på komme seg inn på et utested ved bruk av falsk legitimasjon. Politiet har vært på stedet. Jenta anmeldes etter hendelsen.

Rana: En mann i 50-årene ble bortvist fra sentrum. Hadde vært full og vanskelig på et utested i sentrum.

Bodø: Politiet mottok en melding om en utagerende person på en privat fest. Politiet har vært på stedet, og personen ble bortvist fra stedet.

Bodø: Politiet mottok en melding om en person som skal ha truet gjester med en pistollignende gjenstand. Det skal ha skjedd på en privat fest som hadde gått noe over styr. Politiet har vært på stedet. En mindreårig gutt anmeldes for trusler med våpen. Det ble også funnet en softgun på stedet.