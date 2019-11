Dette jobber politiet med søndag

nyheter

Sortland: 13.47: Politiet har fått melding om bil som har kjørt av veien i Øverbø. - Ikke personskade, sier politiet i den første meldingen. Noe senere kommer det fram at politiet mistenker fører for ruskjøring.

Brønnøy: 13.45: I Tosbotn på fylkesvei 76 har politiet fått melding om trafikkulykke. - En bil har kjørt i fjellveggen. Ambulanse er på stedet og den ene som var i bilen framstår som uskadd, sier politiet.

Saltfjellet: 13.36: Melding om kollisjon mellom to biler. To personer involvert. En bil ligger på taket utenfor veibanen. Det er ikke snakk på personskade. Bilberging er på tur. Noe redusert fremkommelighet mens det jobbes på stedet.

Tromsø: 12.58: Politiet har avholdt promillekontroll på utfartstrafikk fra Tromsø, 235 kontrollerte, 1 siktet for promillekjøring.

Narvik: 11.53: Politiet har avholdt trafikkontroll på Øyjord. - 110 førere kontrollert, en vil bli anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, sier politiet.

Setermoen: 11.40: Politiet har avholdt trafikkontroll rettet mot mobilbruk/bilbelte. Ett forenklet forelegg er utstedt for bruk av mobil.

Maursund: 10.45: To personer er siktet for promillekjøring i Maursund i Skjervøy kommenen. Politiet mistenker at begge kan ha ført kjøretøyet de ble funnet i. - Vi har sikret oss de nødvendige prøver og beslaglagt førerkortet til en av de siktede. Siktede nummer to har ikke gyldig førerkort. Sak opprettes, sier politiet.

Sandnessjøen: 10.16: Politiet har i forbindelse med promillekontroll stoppet en bil der bokstaver og tall bevisst er tildekket med skum. Patruljen skriver anmeldelse.

Brønnøy: 10.07: Melding om trafikkulykke. En bil involvert, skal ligge på tak. Fører fremstår som lettere skadet. Politi og ambulanse på tur til stedet

Brønnøysund: 10.06: Meldes om underkjølt regn og svært glatte kjøreforhold i regionen. Ber trafikanter være obs og kjøre etter forholdene. VTS varslet, og iverksetter tiltak for utbedring.

Harstad: 07.23: Politiet har utført promillekontroll, 32 kontrollerte, ingen reaksjoner.

