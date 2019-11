nyheter

I kommunestyret fredag orienterte rådmann Hugo Thode Hansen om utviklingen i sykefraværet. Harstad har de siste årene hatt nedgang i fraværet, og ligger på rundt 8,5 prosent fravær. Målet er ytterligere reduksjon.

Ansatte må motiveres

– Vi kan ikke gjøre noe med at folk får influensa eller andre mer alvorlige lidelser. Men vi kan gjøre tiltak slik at folk får lyst til å komme på jobb. Og den enkelte arbeidsplass må tørre å diskutere hva som kan gjøres for å få redusert fraværet, sa rådmannen.