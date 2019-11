Huitfeldt i Evenes: Feide til side all tvil om jagerflybasen

nyheter

Stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap) var invitert for å snakke om det forsvarspolitiske programmet. Stortingsrepresentant og leder for Utenriks- og forsvarskomitéen, Anniken Huitfeldt kom for å holde et foredrag om sikkerhetspolitiske utfordringer for Norge på 2020-tallet og den nasjonale rollen Ofoten-regionen spiller.

Samhandling

Etableringa av jagerflybasen på Evenes er i full gang, og de fem kommunene i regionen har satt inn til dels store ressurser for å klare utfordringene med å legge til rette for bosetting av Forsvarets personell. Ordførerne i de fem arbeiderpartistyrte kommunene manøvrerte elegant unna all konkurranse dem imellom, men understreket nødvendigheten av samhandling for å kunne klare oppgavene.

Forsvaret er utålmodig

Evenes’ nyvalgte ordfører Terje Bartholsen hadde flere roller. Siden møtet ble holdt i Evenesmark grendehus, var han både vertskap og møteleder i tillegg til ordfører. Han mente at nå måtte ting skje fort.

– Vi har lenge hørt at nå skjer det snart veldig mye på Evenes. Det har vært en situasjon der Forsvaret har venta på utbyggerne, og utbyggerne har venta på Forsvaret, mens kommunene har venta på både Forsvaret og utbyggerne. Nå har personellet begynt å komme, og Forsvaret er utålmodig fordi folk må faktisk ha et sted å bo.

Bosetting er viktig

Nye Tjeldsunds ordfører, Helene Berg Nilsen, sa at det var vanskelig å legge til rette for noe man ikke helt visste rekkevidden av. – Ingen ønsker å ta den risikoen, mente hun.

Narviks ordfører Rune Edvardsen oppfordret Ofoten-regionen til å markere seg sterkere. - Til nå har vi som opposisjonspolitikere ligget lavt i denne prosessen, men nå har tida kommet for å stå opp for det vi mener.

Harstads ordfører Kari-Anne Opsal var preget av de nye befolkningstallene som viser en massiv fraflytting både fra vår region og ellers hele Nord-Norge.

– Selv om vi fortsatt er den mest folkerike regionen, må vi gjøre noe for å bli flere. Når det gjelder forberedelsene til nyetableringa på Evenes, må vi samhandle bedre, koordinere og presentere oss i lag. Bosetting er viktig, men både bosatte og pendlere gir ringvirkninger hver på sin måte.

Skape avspenning

Anniken Huitfeldts foredrag om sikkerhetspolitiske utfordringer feide til side all tvil om nødvendigheten av etableringa av jagerflybasen og innkjøpene av de nye maritime overvåkningsflyene som skal stasjoneres på Evenes.

– Med den økende rivaliseringa som foregår mellom Russland, Kina og USA, er et norsk forsvar mer nødvendig enn noen gang. Denne rivaliseringa foregår også i nordområdene, og da er norske kampfly bedre enn allierte kampfly. Det vil føre til en mindre alliert tilstedeværelse når Norge passer på sine områder, og det bidrar til mer avspenning. De maritime overvåkningsflyene skal holde kontroll i havområdene utenfor Norge.

- Her er det mye russisk aktivitet, og hvis ikke vi kan ha de beste flyene til denne oppgaven, så må allierte fly, kanskje amerikanske, gjøre dette. Det vil føre til mer spenning. Det er også helt nødvendig at vi har et effektivt luftvern på Evenes. I moderne krigføring er langtrekkende missiler et effektivt våpen, og i en krigssituasjon er det viktig å kunne stoppe raketter på vei mot landet, sa Huitfeldt.