Her er politiets 11 tips til alle som skal på julebord

nyheter

– Julebordsesongen er i gang, og utelivet blomstrer. Men en lystig tur på byen kan ende opp med "blåmandag" hvis man ikke vet å ta vare på andre og seg selv, advarer kommunikasjonsstaben til Troms politidistrikt fredag.

Troms politidistrikt gir følgende velmente råd til feststemte julebordsdeltakere:

Lær deg utelivets festkodeks

Er du nybegynner på byen, så trå varsomt. Julebordsesongen er ikke tiden for å kjekke seg.

Begrens alkoholinntaket

De fleste som utsettes for vold, har høy promille. Det samme gjelder for de fleste gjerningspersoner.

Respekter når nok er nok

Er du åpenbart påvirket nektes du alkoholservering og inngang på utesteder. Respekter de ansattes grenser når nok er nok.

Vær en kjernekar

Følg ekstra godt med på venner som har fått seg litt mye å drikke, og vis at du er en kjernekar.

10 tips for å unngå katastrofe på julebordet «O jul med din glede», heter det i sangen. «O julebord med din vrede», blir allikevel refrenget for mange, idet akevitt nummer et-eller-annet hamres ned i svelget.

Ikke la deg provosere

Vær nøye med hva du skal la deg irritere over. Legg terskelen høyt for provokasjoner.

Trekk deg unna bråk

Dersom du kommer nær en mulig konfliktsituasjon, trekk deg unna. Ikke bland deg inn i andres krangler, kontakt eventuelt politiet.

Gjem verdisakene dine

Det er mange som lar vesker og jakker ligge uten tilsyn. Ikke "vift" med pengene. Oppbevar kort, mobiltelefon og penger på et trygt sted.

Bestill taxi/avtal henting

Med transport fra dør til dør kommer du trygt og sikkert hjem. Taxikø, kulde og promille er en dårlig kombinasjon. Pirattaxi er ulovlig virksomhet, og du vet aldri hvem du kjører med.

Gå i opplyste gater

Sjansen for å unngå bråk er større hvis man går flere sammen - i opplyste gater.

Kos deg med venner og kolleger

Oppfør deg mot andre som du vil at andre skal oppføre seg mot deg.

Til arbeidsgivere

Vær snill mot dine ansatte. Overskjenking med ubegrenset gratis drikke til ansatte som resulterer i en "blåveis" eller avrusing i glattcelle kan neppe betraktes som god omtanke for ansattes ve og vel.

Merk: Tipsene kom fra politiet i 2018, men vi antar at de fremdeles står inne for rådene også et år senere.