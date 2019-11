10 tips for å unngå katastrofe på julebordet

nyheter

Men, fortvil ikke. Vi hjelper deg med å unngå de vanligste julebord-blemmene. Etter et langt liv i utelivsbransjen har undertegnede bevitnet en lang, lang rekke julebordkatastrofer, og selv tatt del i … én eller to (men det var ikke jeg som stjal det utstoppede reinsdyret fra Storgata den gangen).

Basert på egne og andres erfaringer deler jeg følgende tips, om du vil våkne opp med liv og lemmer intakt på et sted du faktisk vet hvor er. I tillegg vil du kunne se dine kolleger i øynene uten skam, før «nye minner» skapes på nyttårsfesten. Listen over råd er hentet fra vår samarbeidsavis iTromsø.

1. Unngå trange klær

Om det føles litt trangt rundt livet: Ikke ta på deg den skjorta eller kjolen du i fjor så vidt klarte å presse vomma og skinkene inn i. Nei, du klarer ikke å holde magen inne hele kvelden – uansett hvor godt trent du er på akkurat dette ene området.

Du vil ikke starte julebordet med at midterste knappen i vesten, etter massivt trøkk fra magen, spretter rett i øyet på Gunn i markedsavdelinga, idet du setter deg ned til bords.

Trange klær er i tillegg et minus da man ofte (av en eller annen grunn) skal gjennomføre selskapsleker som innebærer fysisk samspill med kolleger – gjerne i kombinasjon med poteter, egg eller bananer.

Tro meg, ingen vil ligge foran kollegene på alle fire, med en banan i kjeften – og i tillegg oppleve at sømmen i bukseræva ryker.

2. Ikke start «vorspielet» på egen hånd.

I forkant av julebordet tror mange det er en fordel å «være litt i farta». Det er selvfølgelig lettere å bryte isen med et par drinker innabords, men husk at det kan være greit å ha noen konsonanter å briefe med den første timen.

Å hilse for ofte på onkel Alkohol i forkant gjør at mange julebordsgjester – både billedlig og bokstavelig talt – tryner på glattisen.

Andre faller enda hardere igjennom, og havner på byens eneste umøblerte hotellrom: Glattcella.

3. Unngå «groviser» under damenes tale

De fleste mannfolk vil anse det som en ære å holde tale for sine kvinnelige kolleger. Enda flere vil være livredd for å fornærme noen.

Dessverre fører det massive presset ved en slik høytidelig anledning til at mange nervøse herrer tar et par runder i baren for mye, før sin hyllest av kvinnfolkene.

Her slår den svært uheldige og mannstypiske selvtilliten inn, slik at man gjerne improviserer i overkant, og tillater seg å være litt ekstra «på kanten».

Når dine egne «høhø» mottas med blikk ned i bordet fra dine mannlige kolleger, og morderiske blikk fra damene, er det bare å legge ned mikrofonen, og lede oppmerksomheten over på noe annet. For jomfru Marias skyld – hold deg til manus, kompis!

4. Ikke vær veganer

En vegansk diett er helt utrolig upraktisk i julebordsammenheng. De fleste bedrifter har respekt for sine ansatte med vegetariske og veganske preferanser, og prøver å tilrettelegge med plantebaserte alternativer mellom trauene fylt av ribbefett og sosisser.

Resultatet er allikevel ofte til å få sand, ikke vann, i munnen av. Noen har som regel i siste liten most sammen noen kikerter eller andre belgfrukter, og pyntet «herligheten» med nellikspiker.

Og desserten? Både rødkål og surkål er jo hundre prosent vegansk, ifølge julebordkomiteen. Med andre ord: Husk matpakke!

5. Ikke kritiser underholdningen

Den innleide standupkomikeren kan være en prøvelse. Spesielt når han eller hun har kokt i hop noe jåss som man trenger 96 i promille for å le av. Og hvem i huleste er han tonedøve løken som plutselig skal klimpre på kassegitaren, og plage folk med sine sørgelige surkeviser?

Kritikk av underholdningen bør allikevel unngås, da festkomiteen alltid har «prøvd sitt beste». Å misforstå yrket til den oppmøtte underholdningen er heller ikke bra.

Å starte taktfaste tilrop av typen «Av – Med – Klærne, Ned – På – Knærne» blir raskt skivebom, om personen bare skal presentere menyen, og overhodet ikke kle av seg.

Og blir underholdningen så ille at du faktisk holder på å gå fra vettet: Ta saken in egne hender! Ta deg en kjapp røykepause under røykdetektoren på do, så blir det litt ordentlig action.

6. Ikke snik i karaoke-køen

Noen av oss er faktisk livredde for å synge karaoke. I alle fall fram til julebeger nummer 10 (eller var det 12?) er innabords. Da er det viktig å la dem som i utgangspunktet liker dette bisarre, kulturelle skadeverket kalt karaoke synge seg ferdig, før du selv griper mikrofonen.

Skrekkelige scener kan oppstå om du i overmot bryter inn for å «synge harmoni» midt idet mellomleder Isabella lever ut barndomsdrømmen, som er å synge Titanic-sangen av hele sitt hjerte med publikum til stede.

En ting må du allikevel være obs på: Når den ellers beskjedne Bjørn-Tore fra regnskap skal «ta han helt ut», med sin egen versjon av twerking til D.D.E.s «Rumpa mi» – da er det på tide å trekke seg unna.

7. Ha respekt for akevittglass som opptrer i flokk

Jeg kan aldri huske et julebord der man gikk tom for drikke. I så fall skjedde dette under en total blackout, og da var det nok uansett best å gi seg.

Men vi kjenner jo alle den norskeste verdien av dem alle: Gratis alkohol må utnyttes maksimalt. Jo mer øl, sjampis, sprit og harsk Baileys man kaster i seg – jo mer penger «sparer» man! Denne logikken har ført til altfor tidlig kveld for mange, som nevnt allerede i tips nummer to.

Ølbriller er ikke til å unngå utover kvelden, men husk: Det er tross alt bedre å se dobbelt, enn å kjøre to-glass-i-slengen-taktikken.

8. Ikke kall sjefen en «jævla knallis»

Enkelte arbeidstakere mener at julebordet er den perfekte anledning til å drøfte problemer på arbeidsplassen med sin sjef. iTromsø kan herved avsløre at dette ikke alltid er så smart. Det finnes bedre settinger for å lufte frustrasjonen om den ødelagte kaffetrakteren, det håpløse dataprogrammet, og mangelen på julegave fra konsernet.

Og når sjefen responderer med sitt sedvanlig tørre «Dette kan vi ta på mandag», bør du unngå fristelsen å fortelle hva du egentlig synes om din leder. Det er sjeldent et godt tegn når verneombudet slår på tråden dagen derpå og med myk og forsiktig stemme spør: «Korsn går det med dæ i dag, vænnen?».

9: Unngå nachspiel

Dette er den ultimate testen av egen selvdisiplin. Og her har mange av oss feilet altfor mange ganger. Julebordnachspielet er stedet hvor den siste resten av fornuft drar for å dø. Det er bare å håpe at hukommelsen dør først.

Har du først havnet i uføret, og ikke kommer deg opp fra sofaen uten hjelp fra kranbil, er det bare å lukke øynene, og håpe dine kolleger ikke tegner altfor mange peniser og hakekors på trynet ditt.

10: Hold deg hjemme!

Det ultimate tipset er strengt tatt å holde seg hjemme, og la kollegene velte seg i sosiale katastrofer på egen hånd. Bonusen er at man på mandag morgen kan kose seg med historier om kollegenes blødmer, tabber og generelle fyllerør – uten selv å ha et fnugg av angst.

Hvem «shottet» ribbefett etter at akevitten ble konfiskert? Hvem blottet puppene ved Frelsesarmeens julegryte? Og hvem satte fyr på alle dorullnissene som datteren til markedssjefen hadde laget som bordpynt?

For alle dere tapre sjeler som, på tross av alle sosiale fallgruver, allikevel har tenkt dere på julebord: Lykke til! Det er heldigvis ett år til neste gang.