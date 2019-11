Ny razzia i kongekrabbe-saken - flere pågripelser

nyheter

To nye personer ble fredag pågrepet i kongekrabbe-saken.

Ifølge politiet skal et ulovlig nettverk ha omsatt kongekrabbe for flere millioner kroner. Til sammen er ti personer pågrepet i saken som ble kjent denne uken, skriver VG.

Avisen forteller fredag at et transportselskap i Tana ble raidet av politiet i forbindelse med opprullingen av den såkalte kongekrabbe-ligaen.

Aksjonen skal være knyttet til beslag av ulovlig omsatt kongekrabbe på et anlegg like ved transportselskapets eiendom.

– Politiet skal avhøre de siktede og gjennomgå beslag. Det er ikke tatt stilling til hvorvidt noen av de sist siktede vil framstilles for varetektsfengsling, sier politioverbetjent Torstein Pettersen i Finnmark politidistrikt.

Omfattende aksjon

De siste dagene har Finnmark politidistrikt og Økokrim ha gjennomført en omfattende aksjon i samarbeid med Mattilsynet, Kystvakta og Fiskeridirektoratet.

Det er snakk om fanget og omsatt krabbe i hundrevis av kilo, verdt millioner av kroner. Politiet mener dette har foregått over lang tid. Nå kan «krabbefesten» være over. I stede venter et kraftig oppgjør med rettsstaten.

Lovbruddene går mot havressursloven, grov miljøkriminalitet, ulovlig omsetning og/eller grovt heleri. Alt etter hvilken posisjon den siktede hadde i nettverket. Både kvinner og menn er blant de pågrepne. To av dem vurderes fortløpende varetektsfengslet. I tillegg til aksjonen i Finnmark har Økokrim pågrepet personer som politiet mener har distribuert og solgt kongekrabben videre, sier politiadvokat Are Aarhus i Finnmark politidistrikt til VG.

Solgt for 999 kroner kiloet

Krabben har vært i Barentshavet i nærmere 50 år etter at den ble satt ut i Murmanskfjorden av russiske forskere på 1960-tallet. Krabben er verdifull, og ble solgt for 999 kroner kiloen på Fisketorget i Bergen i vår, ifølge NTB.

I fjor satte Fiskeridepartementet ned totalkvoten på hannkongekrabber med 350 tonn i 2019, fordi forskere har fryktet kollaps i bestanden.