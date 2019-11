nyheter

– Vi har siden i mai levd med byggearbeid utenfor dørene. Men det har gått bra, sier Guro Løvås Fause, som sammen med Kari Lamo Steiro daglig har kunnet følge den seks måneder lange steinlegginga fra butikken Vakre Vene i ærverdige Hoelhjørnet.

Nærmer seg

– Vi merker at det nærmer seg åpning. Plutselig ser vi mennesker gå rett over plassen. Og det virker som at alle venter i spenning på åpningen om en uke, sier Lamo Steiro. Både hun og kollegaen er full av forventning til åpningen.