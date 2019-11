Her slippes 13 reinsdyr ut på boligfeltet ved Stornes: - Er i hagene, spiser busker og er en fare i trafikken

nyheter

Harstad Tidende har fått denne videoen som viser at over 13 reinsdyr slippes ut av en innebygd henger ved boligfeltet på Stornes. Naboer reagerer og liker dårlig at dyrene nå har trukket til Ervik.

- Her vandrer de i hagene, spiser busker og er en fare i trafikken, sier tipseren som sier at folk og gårdbrukere er fortvilt.