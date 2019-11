Per-Willy Amundsen går sammen med SV-topp for Nord-Norgebanen

nyheter

Det skriver VG torsdag.

– Jeg har ikke hele partiet mitt i ryggen. Det skal jeg være ærlig på. Men det er en modningsprosess, også i Frp, sier Per Willy Amundsen til VG.

Forslaget han og SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes fremmer for Stortinget, er: «Stortinget ber regjeringen igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen.»

– Sidearm til Harstad er mismatch Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge mener det er best for sjømatnæringa, om en sidearm av Nord-Norgebanen heller går til Sortland foran Harstad.

Jernbanen til Nord-Norge er planlagt og påtenkt i over hundre år, og omfatter en 375 kilometer lang strekning fra Fauske i Nordland via Narvik til Troms og Tromsø. Men banen kan koste over 100 milliarder, ifølge en utredning fra Jernbanedirektoratet.

Under kommunevalgkampen uttalte Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt og MDG alle seg positivt om tog til Nord-Norge, skriver VG.

– Disse prosessene tar tid. Det er utredninger, trasévalg, og alle disse tingene. Skal jeg være ærlig, tror jeg at vi neppe klarer å få flertall for dette på Stortinget i denne runden. Men vi løfter det opp til et nasjonalt nivå - utenom valgkampen. Det er jo stort sett i valgkampen at de andre partiene har vært opptatte av det, sier Amundsen.

NTNU-forsker i kronikk Nord-Norgebanen bør aldri bygges Til tross for et sterkt ønske blant mange i nord, er det vanskelig å finne troverdige argumenter for hvorfor Nord-Norgebanen noen gang bør bygges.

De to politikerne fra hver sin fløy viser til forrige gang partiene kom sammen i et forlik - i barnehageforliket fra 2003.

– Når SV og Frp har funnet sammen tidligere har det ført til store nasjonale satsinger - barnehageforliket siste gang, og det er den største velferdsreformen i nyere norsk historie. Nå er det tid for dette, sier Fylkesnes.