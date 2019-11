Stakk av fra politiet

nyheter

Uttrykningspolitiet holdt kontroll onsdag morgen på Heia og stanset i den sammenheng en bil hvor fører var en mann i 50-årene. Fører er godt kjent for politiet fra tidligere. Han valgte å stikke av fra patruljen. Patruljen var forberedt på at dette kunne skje og hadde forberedt spikermatte, melder Troms politidistrikt.

Noen minutter senere melder politiet: Fører kjørte over spikermatten. Spikermatten hadde ønsket effekt og han punkterte på minst et dekk. En kort forfølgelse endte med at føreren selv stanset rett nord for Sagelvkrysset. Politiet tok kontroll på fører som etter hvert blir transport til Tromsø fengsel. Årsaken til dette er at han er etterlyst for soning av dom. Sak opprettes.

Litt senere kom så denne meldingen: Rettelse: Mannen er i 50 årene. Grunnen til at han kjøres til Tromsø fengsel er at han er etterlyst for soning av dom.