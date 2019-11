Setter demens på dagsorden: «Ei gripende og sterk forestilling»

nyheter

Torsdag spiller teateret stykket «Faren» i Kulturhusets lillesal. Avisa iTromsø anmeldte forestillingen i mai 2018, og skrev blant annet: «Ei gripende og sterk forestilling om å gli stadig lenger inn i et mørke.» Og: «Kristian Fredrik Figenschow gjør en sterk og troverdig tolkning av den demente André. Her viser Figenschow stor innlevelse og et følelsesmessig nærvær som drar i alle fall meg sterkt inn i situasjonen André befinner seg i og får meg på samme måte som ham til ikke å være helt sikker på hvilken virkelighet jeg skal tro på.» Regien er ved Ketil Høegh.

Forestillinga tar for seg André som utvikler Alzheimer, og datteren Anne som prøver å takle situasjonen. Ifølge en pressemelding fra teateret lever mellom 80.000-100.000 personer med demens i Norge i dag, og Alzheimer er den største demenssykdommen.

